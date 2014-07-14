全球金融：金砖国家将成立开发银行和应急基金，与西方分庭抗礼

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透巴西利亚7月11日 - 金砖国家(BRICS)领导人下周将开会讨论成立一家开发银行和紧急储备基金。这项计划颇具雄心，将给自二战以来对全球金融产生重要影响、由西方主导的多边体系带来挑战。
经过两年艰苦谈判，巴西、中国、印度、俄罗斯和南非周二将签署这项新的机制。这标志着金砖集团的一个重大举措。
金砖国家将为这个银行初步募集500亿美元资金，各国投入的份额相同。该行希望成为在世界银行和国际货币基金组织(IMF)之外，向发展中国家提供贷款的机构，以获得国际影响力。世界银行和IMF长期由美国和欧洲掌控。
银行名称将叫做“新开发银行”而非金砖国家银行，这为将来其他新兴市场国家，比如土耳其、墨西哥、印尼和尼日利亚的加入留出空间。
该行的许多运营制度，比如未来在民营项目上的投资，将在下周正式成立后再确定。该行的第一笔贷款预计在2016年放出。
金砖国家领导人周二还要决定，哪个国家将担任首任为期五年的轮值主席国，以及总部是设在上海还是新德里。
金砖国家还将成立一个1,000亿美元的应急储备资金池，并可能在2015年之前开始运行。如果成员国突然遭遇外资大量撤离，该基金将施以援手。(完)
(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选