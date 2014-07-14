全球金融：金砖国家将成立开发银行和应急基金，与西方分庭抗礼

路透巴西利亚7月11日 - 金砖国家(BRICS)领导人下周将开会讨论成立一家开发银行和紧急储备基金。这项计划颇具雄心，将给自二战以来对全球金融产生重要影响、由西方主导的多边体系带来挑战。

经过两年艰苦谈判，巴西、中国、印度、俄罗斯和南非周二将签署这项新的机制。这标志着金砖集团的一个重大举措。

金砖国家将为这个银行初步募集500亿美元资金，各国投入的份额相同。该行希望成为在世界银行和国际货币基金组织(IMF)之外，向发展中国家提供贷款的机构，以获得国际影响力。世界银行和IMF长期由美国和欧洲掌控。

银行名称将叫做“新开发银行”而非金砖国家银行，这为将来其他新兴市场国家，比如土耳其、墨西哥、印尼和尼日利亚的加入留出空间。

该行的许多运营制度，比如未来在民营项目上的投资，将在下周正式成立后再确定。该行的第一笔贷款预计在2016年放出。

金砖国家领导人周二还要决定，哪个国家将担任首任为期五年的轮值主席国，以及总部是设在上海还是新德里。

金砖国家还将成立一个1,000亿美元的应急储备资金池，并可能在2015年之前开始运行。如果成员国突然遭遇外资大量撤离，该基金将施以援手。(完)