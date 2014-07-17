博客：金砖国家在乌问题上中立 将令普京赢得外交胜利

记者 Anthony Boadle

巴西官员称，金砖国家峰会将不会批评俄罗斯近期对乌克兰的行动。这对俄罗斯总统普京而言可谓外交胜利。

据组织金砖国家峰会的巴西外交官员称，峰会声明对乌克兰问题将会一提而过，同时会重申中国、印度、巴西及南非在联合国采取的中立立场。金砖国家包括俄罗斯、中国、印度、巴西和南非，峰会周二在巴西福塔莱萨举行。

面对主要西方国家孤立俄罗斯的做法，金砖国家峰会为普京提供受欢迎的地缘政治平台，以显示普京在其他地方仍有朋友。

“普京出席不涉及乌克兰问题的国际会议，这对俄罗斯而言是胜利，暗示金砖国家排斥西方将其（俄罗斯）孤立的做法，”巴西Getulio Vargas基金会研究金砖国家的专家Oliver Stuenkel说。

Stuenkel称，金砖国家拒绝批评俄罗斯将克里米亚纳入版图并在乌克兰东部煽动叛乱，表明美国和欧洲无法继续拉拢新兴大国支持他们的立场。

金砖国家是一个多元化的组织，以其反西方言论和世界多极化观点而闻名，普京也倡导这些言论和观点。但该组织成员国在乌克兰问题上都没有支持俄罗斯，在联合国大会3月通过批评俄罗斯将克里米亚纳入版图的决议时，他们都投了弃权票。

“（这些国家）在涉及批评俄罗斯与邻国关系时投弃权票，这对俄罗斯而言可谓大胜，这也是我们将在福塔莱萨峰会上看到的情景，”哥伦比亚大学金砖实验室（BRICLab）主任Marcos Troyjo说。

鉴于有些大门开始对俄罗斯关闭，譬如像G8成员国地位，金砖国家提供的该地缘政治平台对普京来说变得更加重要。

“被G7踢出后，普京可以求助金砖国家，并且还可以说:‘好吧，我还有同伴，他们可是将来崛起的大国’，”美俄商会前主席、美国战略咨询公司McLarty Associates资深顾问Edward Verona说。