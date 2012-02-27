金砖国家考虑推候选人 竞选世行行长

全球主要新兴经济体周六对美国人自动被遴选为世界银行行长的传统提出反对，他们将考虑推出自己的候选人竞争这一职位。金砖国家财务首脑在G20会议间歇会面，一致认为世界银行行长这一职位应开放给所有国家。各国可在3月23日前提名候选人，4月世行和国际货币基金组织会议可能作出决定。路透