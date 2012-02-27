版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 2月 27日 星期一 10:48 BJT

金砖国家考虑推候选人 竞选世行行长

全球主要新兴经济体周六对美国人自动被遴选为世界银行行长的传统提出反对，他们将考虑推出自己的候选人竞争这一职位。金砖国家财务首脑在G20会议间歇会面，一致认为世界银行行长这一职位应开放给所有国家。各国可在3月23日前提名候选人，4月世行和国际货币基金组织会议可能作出决定。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐