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公司新闻(英文) | 2017年 5月 5日 星期五 00:19 BJT

BRIEF-AEROJET ROCKETDYNE SAYS SUCCESSFUL TESTING OF FULL-SCALE PREBURNER KEEPS AR1 ENGINE ON SCHEDULE

May 4 Aerojet Rocketdyne Holdings Inc

* SUCCESSFUL TESTING OF FULL-SCALE PREBURNER KEEPS AR1 ENGINE ON SCHEDULE FOR 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:
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