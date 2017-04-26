BRIEF-ALNYLAM REPORTS FINAL 24-MONTH RESULTS FROM PHASE 2 OPEN-LABEL EXTENSION STUDY OF PATISIRAN

April 26 Alnylam Pharmaceuticals Inc
* ALNYLAM REPORTS FINAL 24-MONTH RESULTS FROM PHASE 2
OPEN-LABEL EXTENSION STUDY OF PATISIRAN, AN INVESTIGATIONAL RNAI
THERAPEUTIC IN DEVELOPMENT FOR THE TREATMENT OF HEREDITARY ATTR
(HATTR) AMYLOIDOSIS
* REMAINS ON TRACK TO PRESENT TOP-LINE RESULTS FROM ITS
ONGOING APOLLO PHASE 3 STUDY OF PATISIRAN IN MID-2017
* ALNYLAM PHARMA - RESULTS DEMONSTRATE THAT PATISIRAN HAS
POTENTIAL TO HALT OR IMPROVE NEUROPATHY PROGRESSION ACROSS A
BROAD RANGE OF NEUROLOGIC IMPAIRMENT
* ALNYLAM PHARMA - PHASE 2 OLE PATIENTS HAVE ROLLED OVER TO
ONGOING, GLOBAL APOLLO-OLE TRIAL, PLAN TO PRESENT 36-MONTH DATA
FROM COHORT OF PATIENTS IN LATE 2017
* ALNYLAM PHARMA - PATISIRAN FOUND TO BE WELL TOLERATED,
WITH NO DRUG-RELATED SERIOUS ADVERSE EVENTS FOR UP TO 25 MONTHS
OF TREATMENT OR DRUG-RELATED DISCONTINUATIONS
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