BRIEF-Anheuser Busch InBev announces pricing of CAD 2.0 billion notes

May 9 ANHEUSER BUSCH INBEV SA:
* ANNOUNCES PRICING OF CAD 2.0 BILLION ($1.46 BILLION) NOTES
* PRICED CAD 1.3 BILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES WITH A FIXED INTEREST RATE OF
2.60 PCT PER ANNUM AND MATURING 15 MAY 2024
* PRICED CAD 0.7 BILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES WITH A FIXED INTEREST RATE OF
4.32 PCT PER ANNUM AND MATURING 15 MAY 2047
* ISSUANCE IS EXPECTED TO CLOSE ON 15 MAY 2017, SUBJECT TO CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS
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Further company coverage:
($1 = 1.3704 Canadian dollars)
(Gdynia Newsroom)