BRIEF-Aryzta says notes share price movement and speculation regarding sale of Picard stake

May 8 Aryzta AG:
* ANNOUNCEMENT BY ARYZTA AG: STATEMENT FROM THE BOARD OF
DIRECTORS REGARDING SHARE PRICE MOVEMENT AND SPECULATION.
* ARYZTA NOTES RECENT SHARE PRICE MOVEMENT AND SPECULATION
REGARDING THE SALE OF ITS STAKE IN PICARD.
* BOARD, CONSISTENT WITH ITS OBLIGATIONS AS A LISTED
COMPANY, WOULD ANNOUNCE ANY SUBSTANTIVE CHANGE OR KEY BUSINESS
DEVELOPMENT TO THE MARKET AS A WHOLE AT THE EARLIEST PRACTICABLE
OPPORTUNITY
* REITERATES THAT ITS FINANCIAL AND OPERATIONAL FOCUS IS ON
CASH GENERATION
* ON 13 MARCH, SAID THAT GIVEN PACE OF MANAGEMENT TRANSITION
AND EXTENT OF OPERATIONAL REVIEWS UNDERWAY, IT WAS NOT IN A
POSITION TO PROVIDE GUIDANCE AND THAT REMAINS THE POSITION AT
THIS TIME
* ACCORDINGLY, PRIOR GUIDANCE SHOULD NOT BE RELIED UPON.
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Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)