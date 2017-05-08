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瑞士市场报道 | 2017年 5月 8日 星期一 13:07 BJT

BRIEF-Aryzta says notes share price movement and speculation regarding sale of Picard stake

May 8 Aryzta AG:

* ANNOUNCEMENT BY ARYZTA AG: STATEMENT FROM THE BOARD OF DIRECTORS REGARDING SHARE PRICE MOVEMENT AND SPECULATION.

* ARYZTA NOTES RECENT SHARE PRICE MOVEMENT AND SPECULATION REGARDING THE SALE OF ITS STAKE IN PICARD.

* BOARD, CONSISTENT WITH ITS OBLIGATIONS AS A LISTED COMPANY, WOULD ANNOUNCE ANY SUBSTANTIVE CHANGE OR KEY BUSINESS DEVELOPMENT TO THE MARKET AS A WHOLE AT THE EARLIEST PRACTICABLE OPPORTUNITY

* REITERATES THAT ITS FINANCIAL AND OPERATIONAL FOCUS IS ON CASH GENERATION

* ON 13 MARCH, SAID THAT GIVEN PACE OF MANAGEMENT TRANSITION AND EXTENT OF OPERATIONAL REVIEWS UNDERWAY, IT WAS NOT IN A POSITION TO PROVIDE GUIDANCE AND THAT REMAINS THE POSITION AT THIS TIME

* ACCORDINGLY, PRIOR GUIDANCE SHOULD NOT BE RELIED UPON. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
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