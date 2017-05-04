BRIEF-Aurania Resources Ltd announces shareholder meeting for approval of Ecuasolidus S.A. acquisition

BRIEF-AETNA AND COMMUNITY CARE PHYSICIAN NETWORK SIGN COLLABORATIVE AGREEMENT
* AETNA AND COMMUNITY CARE PHYSICIAN NETWORK SIGN COLLABORATIVE AGREEMENT
May 4 Aurania Resources Ltd:
* Aurania Resources Ltd announces shareholder meeting for approval of Ecuasolidus S.A. acquisition Source text for Eikon: Further company coverage:
* AETNA AND COMMUNITY CARE PHYSICIAN NETWORK SIGN COLLABORATIVE AGREEMENT
* GREAT SOUTHERN BANCORP, INC. ANNOUNCES INCREASE IN QUARTERLY DIVIDEND
* SIYATA MOBILE INC - HAS ACCEPTED RESIGNATION OF GIL GURFINKEL AS CHAIRMAN AND DIRECTOR OF COMPANY EFFECTIVE JUNE 30, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: