BRIEF-Catena Media buys casino affiliates MrGamez and Spielekiste

June 20 CATENA MEDIA PLC
* CATENA MEDIA ACQUIRES CASINO AFFILIATES MRGAMEZ AND
SPIELEKISTE
* ACQUIRED ASSETS ARE EXPECTED TO GENERATE QUARTERLY SALES
OF ABOUT EUR 300.000 WITH AN OPERATING MARGIN OF AROUND 80
PERCENT
* TRANSFER OF ASSETS AND PAYMENT IS SCHEDULED TO TAKE PLACE
NO LATER THAN END OF JUNE 2017
* PURCHASE PRICE AMOUNTS TO AN UPFRONT PAYMENT OF EUR
4.200.000, WHICH IS BEING PAID AS A CASH CONSIDERATION IN
CONJUNCTION WITH TRANSFER OF ASSETS
* IN ADDITION, THERE IS AN EARN-OUT OF MAXIMUM EUR
2.250.000, WHICH IS BASED ON REVENUE PERFORMANCE OVER A PERIOD
OF 12 MONTHS
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)