BRIEF-CROSS COUNTRY HEALTHCARE Q1 LOSS PER SHARE $0.08

May 3 Cross Country Healthcare Inc:
* CROSS COUNTRY HEALTHCARE ANNOUNCES FIRST QUARTER 2017
FINANCIAL RESULTS
* Q1 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.05
* Q1 REVENUE $207.6 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $212.5
MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.01 -- THOMSON REUTERS
I/B/E/S
* Q1 LOSS PER SHARE $0.08
* CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC - SEES Q2 REVENUE $207
MILLION - $212 MILLION
* CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC - SEES Q2 ADJUSTED EPS $0.08
- $0.10
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.15, REVENUE VIEW $217.1
MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
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