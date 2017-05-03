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公司新闻(英文) | 2017年 5月 4日 星期四 05:50 BJT

BRIEF-CROSS COUNTRY HEALTHCARE Q1 LOSS PER SHARE $0.08

May 3 Cross Country Healthcare Inc:

* CROSS COUNTRY HEALTHCARE ANNOUNCES FIRST QUARTER 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q1 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.05

* Q1 REVENUE $207.6 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $212.5 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.01 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 LOSS PER SHARE $0.08

* CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC - SEES Q2 REVENUE $207 MILLION - $212 MILLION

* CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC - SEES Q2 ADJUSTED EPS $0.08 - $0.10

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.15, REVENUE VIEW $217.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:
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