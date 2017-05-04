BRIEF-ELEVEN BIOTHERAPEUTICS Q1 LOSS PER SHARE $0.25

BRIEF-AETNA AND COMMUNITY CARE PHYSICIAN NETWORK SIGN COLLABORATIVE AGREEMENT
* AETNA AND COMMUNITY CARE PHYSICIAN NETWORK SIGN COLLABORATIVE AGREEMENT
May 4 Eleven Biotherapeutics Inc
* ELEVEN BIOTHERAPEUTICS REPORTS FIRST QUARTER 2017 FINANCIAL RESULTS
* Q1 LOSS PER SHARE $0.25
* Q1 REVENUE $400,000 VERSUS $200,000
* ELEVEN BIOTHERAPEUTICS INC - EXPECTS TO HAVE CASH TO FUND RESEARCH AND DEVELOPMENT PROGRAMS AND OPERATIONS INTO EARLY 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:
* AETNA AND COMMUNITY CARE PHYSICIAN NETWORK SIGN COLLABORATIVE AGREEMENT
* GREAT SOUTHERN BANCORP, INC. ANNOUNCES INCREASE IN QUARTERLY DIVIDEND
* SIYATA MOBILE INC - HAS ACCEPTED RESIGNATION OF GIL GURFINKEL AS CHAIRMAN AND DIRECTOR OF COMPANY EFFECTIVE JUNE 30, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: