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国际财经 | 2013年 4月 10日 星期三 18:17 BJT

高盛调降今明两年的黄金均价预估

路透4月10日 - 高盛称其最新金价预估进一步低于远期曲线，今明两年年底目标分别是每盎司1,450与1,270美元。

高盛将三个月、六个月与12个月纽约商品期货交易所(COMEX)金价预估分别调降至每盎司1,530、1,490与1,390美元，之前分别是1,615、1,600与1,550美元。

高盛称进一步调降黄金价格预估，并建议做空COMEX期金。

高盛将2013年黄金均价预估从1,610美元下调至1,545美元，2014年预估从1,490美元调降至1,350美元。(完)

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