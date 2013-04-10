高盛调降今明两年的黄金均价预估

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透4月10日 - 高盛称其最新金价预估进一步低于远期曲线，今明两年年底目标分别是每盎司1,450与1,270美元。
高盛将三个月、六个月与12个月纽约商品期货交易所(COMEX)金价预估分别调降至每盎司1,530、1,490与1,390美元，之前分别是1,615、1,600与1,550美元。
高盛称进一步调降黄金价格预估，并建议做空COMEX期金。
高盛将2013年黄金均价预估从1,610美元下调至1,545美元，2014年预估从1,490美元调降至1,350美元。(完)
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路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。
路透新加坡/悉尼4月13日 - 在克雷格·莱特(Craig Wright)研究的基础上所创立的公司现已被出售给一家私募股权公司，前者称这是迄今涉及比特币区块链技术的最大一笔交易。莱特曾宣称自己是比特币的创始人。