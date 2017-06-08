BRIEF-GRANIZ MONDAL INC ANNOUNCES PROPOSED TRANSACTION WITH GROUP NANOXPLORE INC

June 8 Graniz Mondal Inc:
* GRANIZ MONDAL INC. ANNOUNCES PROPOSED TRANSACTION WITH
GROUP NANOXPLORE INC.
* GRANIZ MONDAL INC - CO, NANOXPLORE INTEND TO MAKE A
BROKERED PRIVATE PLACEMENT OF A MINIMUM OF $2.0 MILLION AND A
MAXIMUM OF $5.0 MILLION
* GRANIZ MONDAL INC - PROPOSED TRANSACTION IS "AN ARM'S
LENGTH REVERSE TAKEOVER" OF CO
* PURSUANT TO PROPOSED TRANSACTION, CO SHALL PROCEED TO A
15:1 COMMON SHARE CONSOLIDATION
* GRANIZ MONDAL- PURSUANT TO PROPOSED TRANSACTION, CO TO
PURCHASE ALL ISSUED, OUTSTANDING SHARES IN SHARE CAPITAL OF
NANOXPLORE FOR $25.3 MILLION
* GRANIZ MONDAL - ON COMPLETION OF PROPOSED TRANSACTION,
SOROUSH NAZARPOUR WILL BE APPOINTED CEO & LUC VEILLEUX WILL BE
APPOINTED CFO OF NANOXPLORE
* GRANIZ MONDAL - $25.3 MILLION PAYABLE THROUGH ISSUANCE OF
56.2 MILLION SHARES IN SHARE CAPITAL OF CO (AFTER
CONSOLIDATION), AT A DEEMED VALUE OF $0.45/SHARE
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