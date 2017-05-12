BRIEF-LASSONDE INDUSTRIES INC Q1 EARNINGS PER SHARE C$1.87

May 12 Lassonde Industries Inc
* LASSONDE INDUSTRIES INC. ANNOUNCES ITS Q1 2017 RESULTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE C$1.87
* Q1 SALES C$370.7 MILLION VERSUS C$386.5 MILLION
* LASSONDE INDUSTRIES INC - REMAINS OPTIMISTIC ABOUT ITS
ABILITY TO SLIGHTLY INCREASE ITS CONSOLIDATED SALES IN 2017
COMPARED TO THOSE OF 2016
* FOR Q1 OF 2017, COMPANY SAW A SLIGHT SLOWDOWN IN INDUSTRY
SALES IN U.S. FRUIT JUICE AND DRINK MARKET
* EXPECTS U.S. FRUIT JUICE AND DRINK MARKET TO BE
"RELATIVELY STABLE" THROUGH 2017
* DOES NOT SEE ANY SIGNS OF SALES DECREASE IN CANADIAN
MARKET REVERSING IN NEXT THREE QUARTERS OF 2017
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