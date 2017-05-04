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公司新闻(英文) | 2017年 5月 4日 星期四 19:46 BJT

BRIEF-LCI INDUSTRIES Q1 EARNINGS PER SHARE $1.71

May 4 LCI Industries

* LCI INDUSTRIES REPORTS 2017 FIRST QUARTER RESULTS

* Q1 EARNINGS PER SHARE $1.71

* Q1 SALES $498 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $491.2 MILLION

* APRIL SALES ROSE 15 PERCENT TO $167 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.66 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:
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