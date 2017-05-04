BRIEF-LCI INDUSTRIES Q1 EARNINGS PER SHARE $1.71

BRIEF-AETNA AND COMMUNITY CARE PHYSICIAN NETWORK SIGN COLLABORATIVE AGREEMENT
* AETNA AND COMMUNITY CARE PHYSICIAN NETWORK SIGN COLLABORATIVE AGREEMENT
May 4 LCI Industries
* LCI INDUSTRIES REPORTS 2017 FIRST QUARTER RESULTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE $1.71
* Q1 SALES $498 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $491.2 MILLION
* APRIL SALES ROSE 15 PERCENT TO $167 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.66 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:
* AETNA AND COMMUNITY CARE PHYSICIAN NETWORK SIGN COLLABORATIVE AGREEMENT
* GREAT SOUTHERN BANCORP, INC. ANNOUNCES INCREASE IN QUARTERLY DIVIDEND
* SIYATA MOBILE INC - HAS ACCEPTED RESIGNATION OF GIL GURFINKEL AS CHAIRMAN AND DIRECTOR OF COMPANY EFFECTIVE JUNE 30, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: