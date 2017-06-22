版本:
中国
公司新闻(英文) | 2017年 6月 23日 星期五 02:56 BJT

BRIEF-POSTMEDIA ANNOUNCES THE SALE OF INFOMART TO MELTWATER NEWS INC

June 22 Postmedia Network Canada Corp

* PRESS RELEASE - POSTMEDIA ANNOUNCES THE SALE OF INFOMART

* DEAL FOR GROSS PROCEEDS OF $38.25 MILLION

* NET PROCEEDS FROM SALE WILL BE USED FOR DEBT REPAYMENT

* AMOUNT EQUAL TO 15% OF PURCHASE PRICE WILL BE PAID INTO ESCROW TO SATISFY CLAIMS ARISING UNDER PURCHASE AGREEMENT

* INCLUDED IN TRANSACTION ARE INFOMART'S MEDIA MONITORING BUSINESS, DIRECT FEED BUSINESS, PROFESSIONAL SERVICES OPERATIONS

* CO'S UNIT POSTMEDIA NETWORK TO SELL ITS MEDIA MONITORING DIVISION INFOMART TO MELTWATER NEWS CANADA Source text for Eikon: Further company coverage:
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 公司新闻(英文)

热门文章

编辑推荐

文章推荐