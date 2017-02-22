BRIEF-RICE ENERGY ANNOUNCES 2017 CAPITAL BUDGET AND GUIDANCE

Feb 22 Rice Energy Inc:
* RICE ENERGY ANNOUNCES 2017 CAPITAL BUDGET AND GUIDANCE
* RICE ENERGY INC SAYS $1,035 BILLION BUDGET FOR DRILLING
AND COMPLETION ACTIVITY IN MARCELLUS AND UTICA DRY GAS CORES FOR
2017
* RICE ENERGY INC SAYS FORECASTED 2017 NET PRODUCTION OF
1,290 - 1,355 MMCFE/D, A 59% INCREASE FROM 2016
* RICE ENERGY INC SAYS RICE MIDSTREAM HOLDINGS LLC CAPITAL
BUDGET OF $315 MILLION FOR 2017
* FORECASTED RICE MIDSTREAM HOLDINGS LLC GATHERING
THROUGHPUT OF 1,125 - 1,185 MDTH/D FOR 2017
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