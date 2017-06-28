BRIEF-Rocket Internet to sell its remaining 8.8% stake in Lazada to Alibaba for $276 mln

June 28 ROCKET INTERNET SE
* DGAP-NEWS: ROCKET INTERNET SE: ROCKET INTERNET TO SELL ITS
REMAINING 8.8% STAKE IN LAZADA TO ALIBABA
* ROCKET INTERNET INTENDS TO SELL ITS REMAINING 8.8% STAKE
IN LAZADA TO ALIBABA FOR USD 276 MILLION
* LAZADA VALUED AT USD 3.15 BILLION
* ROCKET INTERNET EXPECTS TO REALIZE AN OVERALL 20X MONEY
MULTIPLE ON ITS INVESTED CAPITAL OF EUR 18 MILLION
* TRANSACTION IS RESULT OF EXERCISE OF PUT-CALL AGREEMENT
ENTERED INTO IN CONJUNCTION WITH ROCKET INTERNET'S SALE OF A
9.1% STAKE IN LAZADA TO ALIBABA IN APRIL 2016 FOR USD 137
MILLION
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Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)