BRIEF-Sunrise Communications Group enters into definitive agreement with consortium led by Cellnex Telecom S.A.

May 24 SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP AG:
* ENTERS INTO A STRATEGIC PARTNERSHIP WITH A CONSORTIUM LED
BY CELLNEX, STRENGTHENING NETWORK
* SALE OF SWISS TOWERS AG, WHICH OWNS 2,239 TELECOM TOWERS,
FOR CHF500 MILLION
* STEP UP IN 2017 DIVIDEND TO CHF3.9-4.10 PER SHARE; NEW
DIVIDEND POLICY TO REFLECT STRONGER FINANCIAL PROFILE
* SUBJECT TO COMPLETION OF TRANSACTION, 2017 GUIDANCE HAS
BEEN UPDATED TO REFLECT FINANCIAL IMPACT OF TRANSACTION
* 2017 REVENUE GUIDANCE IS UNCHANGED AT CHF1,820 MILLION TO
CHF1,860 MILLION. 2017 ADJUSTED EBITDA IS NOW EXPECTED TO BE
BETWEEN CHF577 MILLION AND CHF592 MILLION
* SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP - CAPEX GUIDANCE FOR 2017 IS
NOW BETWEEN CHF255 MILLION AND CHF295 MILLION, NORMALIZED CAPEX
EXCLUDING ONE-OFF INCREASE IN 2017 BETWEEN CHF225 MILLION AND
CHF265 MILLION
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Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)