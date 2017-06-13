BRIEF-US OIL SANDS INC ANNOUNCES FINANCING, PR SPRING PROJECT UPDATE, BOARD CHANGES

June 13 Us Oil Sands Inc
* US OIL SANDS INC. ANNOUNCES FINANCING, PR SPRING PROJECT
UPDATE, BOARD CHANGES AND VOLUNTARY DELISTING FROM THE TSX
VENTURE EXCHANGE
* SAYS WILL RECONSTITUTE ITS BOARD OF DIRECTORS SUCH THAT
NUMBER OF DIRECTORS WILL DECREASE FROM FIVE TO THREE
* SAYS ENTERED INTO A NON-BINDING LETTER OF INTENT WITH ACMO
S.À R.L. FOR A US$5 MILLION SENIOR SECURED CONVERTIBLE LOAN
FACILITY
* SAYS WILL BE SEEKING TO OBTAIN FROM A MAJORITY OF
DISINTERESTED SHAREHOLDERS WRITTEN CONSENT FOR FINANCING AND
DELISTING OF COMMON SHARES FROM TSXV
* SAYS LOAN FACILITY CONSISTS OF US$2.5 MILLION AVAILABLE ON
CLOSING
* SAYS IF MAJORITY OF DISINTERESTED SHAREHOLDERS DO NOT
PROVIDE CONSENT IN TIMELY MANNER, BOARD WILL LIKELY APPROVE
SEEKING CREDITOR PROTECTION
* SAYS LOAN FACILITY CONSISTS A FURTHER US$2.5 MILLION
AVAILABLE UPON PROJECT PRODUCING 500 BARRELS PER DAY OF OIL FOR
FIVE CONSECUTIVE DAYS
* SAYS BOARD EXPECT THAT UNDER SUCH CREDITOR PROTECTION
PROCEEDINGS, IT IS POSSIBLE THAT ALL EXISTING EQUITY HOLDINGS IN
CO MAY BE EXTINGUISHED
* SAYS PURSUANT TO LOAN FACILITY TRANSACTION, ACMO WILL
CANCEL 24 MILLION WARRANTS ISSUED IN CONNECTION WITH JAN 2017
FINANCING TRANSACTION
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