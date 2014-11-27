光明乳业旗下荷斯坦牧业引入战投投资者 计划五年内IPO

路透上海11月27日 - 中国大型乳业公司--光明乳业股份有限公司(600597.SS)周四稍晚公告称，旗下全资子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司引入战略投资者，私募基金RRJ Capital Ltd将投入相当于15.25亿元人民币的美元，荷斯坦牧业计划在五年内完成首次公开发行（IPO）。

RRJ资本以增资形式入股荷斯坦牧业，占股45%，而光明乳业持有荷斯坦牧业55%股权。增资资金将用于荷斯坦牧业投资牧场建设、经营牧场及相关业务。RRJ资本将获得荷斯坦牧业五人董事会中的两个董事席位。

双方约定，将由光明乳业按市场价购买荷斯坦牧业生产的全部原料奶。如因荷斯坦牧业IPO需要，可考虑向第三方销售部分原料奶，但荷斯坦牧业每年向第三方销售原料奶的总量不会超过年总产量的三成。

公告称，荷斯坦牧业增资扩股，有利于光明乳业利用社会资源，解决牧场建设的资金瓶颈，减轻资金压力，加速发展优质奶源基地。

光明乳业与增资方约定，将尽最大努力使荷斯坦牧业在合资后三年内启动IPO工作或在成立后五年内实现合格IPO。若不能达成该目标，增资方可要求光明乳业赎回投资人投资股权的全部或部分。

RRJ资本现管理约59亿美元的资产。第一期基金（23 亿美元）已于去年5月前完成投资，投资企业包括中国、东南亚、美国的消费零售业、能源、金融、房地产与医疗服务业；第二期基金（36 亿美元）也已于去年4月完成募集。

光明乳业周四收报15.89元，跌0.56%。（完）

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(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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