光明乳业定向增发筹资90亿元 吸引中信基金弘毅等入股

习近平要求将改善供给侧结构作主攻方向 推动经济向高质量发展
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透上海6月9日 - 中国大型乳业企业--光明乳业(600597.SS)周二公告称，拟定向增发筹资至多90亿元人民币，收购母公司光明食品集团前期收购的以色列乳业公司Tnuva控股权，同时引入中信并购基金、弘毅投资及上汽集团(600104.SS)等大型机构参与定增。
公告指出，本次定增价格为每股16.10元，发行对象为信晟投资、晟创投资、益民集团、上汽投资、国盛投资和浦科源富达壹投资，其中信晟投资是中信证券(600030.SS)(6030.HK)子公司金石投资管理的中信产业并购基金的子公司，投入约35亿元参与定增，具弘毅投资背景的晟创投资投资约30亿元，光明食品集团全资子公司益民食品集团投资约10亿元，其余三家各投资约5亿元。
本次定增完成后，光明食品集团直接持股由54.35%降至37.37%，再加上益民食品集团持有的3.47%股份，合计持股达40.84%，为相对控股股东。
本次募集资金用于收购Bright Food Singapore Investment 100%股权和补充流动资金，其中前者预估价值为44.07新谢克尔（折68.73亿元），主要资产为Tnuva公司76.7331%股权。
光明食品集团于3月完成收购Tnuva公司控股权的交易，这是中国乳品行业最大规模的并购。Tnuva食品公司成立至今已有超过85年历史，是以色列最大食品公司之一，业务包括多种食品的生产、分销和销售，包括乳制品、冷冻蔬菜、禽蛋制品、肉制品、糕点等，其中乳制品在以色列的市场占有率超过50%。
公告指出，收购完成后，Tnuva集团的部分具技术成本优势且适应中国需求的产品将引入中国市场，同时光明乳业亦将支持Tnuva继续发展欧美等地的海外市场。双方还将在产品技术研发及原材料保障等方面展开深入合作，例如Tnuva可为光明乳业及子公司新西兰新莱特(SML.NZ)提供婴儿奶粉乳清，而Tnuva可在当地奶源淡季时进口新莱特的工业奶粉。
近年来光明食品集团陆续收购了多项海外资产，例如澳大利亚玛纳森、英国维多麦等。公司高层此前曾表示，要推动这些海外资金在海外上市，其中澳大利亚玛纳森争取年内上市，在香港上市有较大可能性。
光明乳业自3月初起持续停牌，筹备定向增发事宜，上一交易日收报19.84元。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。