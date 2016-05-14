光明食品计划发行一笔基准规模欧元债以偿还公司现有债务

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港5月13日 - 中国光明食品集团计划发行一笔基准规模、固定利息的欧元债券，债券融资将用于偿还公司的现有债务。
该笔债券将由光明食品集团的全资子公司新加坡控股公司发行，集团提供担保。目前已获得穆迪Baa3、标普BBB-、惠誉A-评级。
光明食品集团属上海市国企，2015年，营收共计1,475亿人民币，总资产2,374亿人民币。
惠誉评级报告预计，2016-2018年期间该公司收入增长9%-12%，EBITDA（即未计利息、税项、折旧及摊销前的利润）增长率为中个位数。
是次债券发行条款包含控制权变更条款：当上海市国资委不再持有担保人（光明食品集团）至少50.1%股份；或担保人大部分或全部资产被合并、出售或转移至其他实体，进而导致担保人的控制权易手，债券持有人有权要求公司以面值的101%回购债券。
近日，中国城市建设控股集团2014年通过香港子公司中城建设（国际）发行的25亿元、三年期点心债已触发控制权变更条款，并于5月10日向债券持有人发出回售登记通知。（完）
(记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。