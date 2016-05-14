光明食品计划发行一笔基准规模欧元债以偿还公司现有债务

路透香港5月13日 - 中国光明食品集团计划发行一笔基准规模、固定利息的欧元债券，债券融资将用于偿还公司的现有债务。

该笔债券将由光明食品集团的全资子公司新加坡控股公司发行，集团提供担保。目前已获得穆迪Baa3、标普BBB-、惠誉A-评级。

光明食品集团属上海市国企，2015年，营收共计1,475亿人民币，总资产2,374亿人民币。

惠誉评级报告预计，2016-2018年期间该公司收入增长9%-12%，EBITDA（即未计利息、税项、折旧及摊销前的利润）增长率为中个位数。

是次债券发行条款包含控制权变更条款：当上海市国资委不再持有担保人（光明食品集团）至少50.1%股份；或担保人大部分或全部资产被合并、出售或转移至其他实体，进而导致担保人的控制权易手，债券持有人有权要求公司以面值的101%回购债券。

近日，中国城市建设控股集团2014年通过香港子公司中城建设（国际）发行的25亿元、三年期点心债已触发控制权变更条款，并于5月10日向债券持有人发出回售登记通知。（完）