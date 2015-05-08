光明食品集团与良友集团合并 在粮油及零售等发挥协同效应

路透上海5月8日 - 同属上海国资委的两家食品企业--光明食品集团和良友集团周四正式合并，双方将在一些共同优势产业，例如粮食、食用油及零售渠道等方面发挥协同效应。

光明食品集团新闻发言人潘建军周五对路透表示，此次重组，将有利于光明食品集团进一步聚焦主业，在产业链和细分市场上继续壮大。近阶段，集团将展开深入调研，之后再确定双方下一步整合方向。

“良友业务与光明食品具有较强的协同性，我们希望重组后能体现出1＋1>2的协同效应来，例如粮、油及通路上。”他指出。

良友集团是上海从事粮食经营的国有企业，拥有上海规模最大的专业化集约化粮油仓储物流体系，同时旗下良友便利还拥有520多家门店的连锁销售网络，去年营收100多亿元人民币。

而光明食品集团去年营收超过1,200亿元，已确立乳业、糖业、肉业、菜业、米业、品牌食品、现代农业、商业通路和地产物流、金融的“8＋2”主营业务，已拥有光明乳业(600597.SS)、金枫酒业(600616.SS)等四家A股上市公司

近年来，光明食品积极推进国际化战略，频频在海外收购，先后收购新西兰Synlait Milk(SML.NZ)、澳大利亚玛纳森(Manassen)、英国谷物食品生产商维他麦（Weetabix Food）和以色列最大食品公司Tnuva公司的控股权。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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