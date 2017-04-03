路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款

路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。

马来亚银行是该交易的唯一牵头行兼簿记行。这笔贷款在有限联贷阶段还吸引到其他三家银行参与。这笔交易在3月底完成。贷款利率为新加坡银行间同业拆借利率(Sibor)加码145个基点。

该贷款为2013年签署的一笔三年期贷款再融资。这笔贷款用于支持Bright Ruby收购位于新加坡主要购物区的君乐酒店(Grand Park Orchard)。

据当地媒体称，Bright Ruby的附属公司Glory Property Investment Singapore在2013年以12亿坡元，从百乐酒店集团手中购买了这家酒店及其零售商场Knightsbridge。

Bright Ruby是在新加坡注册的公司，由中国杜氏家族掌控。(完) (编译 汪红英；审校 张荻)