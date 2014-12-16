光明食品集团完成意大利SALOV股权收购 进军橄榄油市场

路透上海12月16日 - 中国最大食品集团之一的光明食品集团旗下子公司上海益民食品一厂（集团）有限公司周一在意大利米兰与Salov集团完成股权交割，成功收购这家知名橄榄油企业90%股权，这预示着光明食品集团正式进军橄榄油市场。

公司新闻稿指出，光明食品将有着百年历史的Filippo Berio橄榄油引入中国，将坚持其意大利本土制造的特点，带给中国消费者绿色、健康的饮食概念和高品质生活。在发展好海外优势市场的同时，光明食品集团将借力中国橄榄油市场的增长机遇，加大市场投入力度，全力开发中国市场。

本次海外并购是光明食品集团国际化进程的一部分，亦是光明食品首次利用自贸区平台运作的海外并购案。

Salov集团总部位于意大利托斯卡纳地区，目前营收约为3亿欧元。旗下橄榄油品牌Filippo Berio拥有近150年历史，在意大利、美国和英国市场中处于领导地位。

总部位于上海的光明集团旗下已有光明乳业(600597.SS)、金枫酒业(600616.SS)等四家A股上市公司，并有计划将过往几年海外收购项目上市，目前新西兰Synlait Milk(SML.NZ) 已上市，澳大利亚玛纳森(Manassen)和英国谷物食品生产商维他麦（Weetabix Food）上市亦在筹备中。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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