光明食品集团完成意大利SALOV股权收购 进军橄榄油市场

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透上海12月16日 - 中国最大食品集团之一的光明食品集团旗下子公司上海益民食品一厂（集团）有限公司周一在意大利米兰与Salov集团完成股权交割，成功收购这家知名橄榄油企业90%股权，这预示着光明食品集团正式进军橄榄油市场。
公司新闻稿指出，光明食品将有着百年历史的Filippo Berio橄榄油引入中国，将坚持其意大利本土制造的特点，带给中国消费者绿色、健康的饮食概念和高品质生活。在发展好海外优势市场的同时，光明食品集团将借力中国橄榄油市场的增长机遇，加大市场投入力度，全力开发中国市场。
本次海外并购是光明食品集团国际化进程的一部分，亦是光明食品首次利用自贸区平台运作的海外并购案。
Salov集团总部位于意大利托斯卡纳地区，目前营收约为3亿欧元。旗下橄榄油品牌Filippo Berio拥有近150年历史，在意大利、美国和英国市场中处于领导地位。
总部位于上海的光明集团旗下已有光明乳业(600597.SS)、金枫酒业(600616.SS)等四家A股上市公司，并有计划将过往几年海外收购项目上市，目前新西兰Synlait Milk(SML.NZ) 已上市，澳大利亚玛纳森(Manassen)和英国谷物食品生产商维他麦（Weetabix Food）上市亦在筹备中。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。