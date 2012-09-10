光明鲜奶变“酸奶” 股价应声下挫

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透香港9月10日电---光明乳业(600597.SS)股价周一下挫逾3%，此前该公司宣布召回若干批次的变质鲜奶。这是饱受丑闻困扰的中国乳制品业遭遇的最新打击。
该公司周末在其网站上发表声明称，光明乳业共接到投诉952人次，并根据消费者意愿第一时间进行退货、换货或者退款。
光明乳业股价收盘下滑2.4%，报於9.07元，盘中曾下挫至8.96元，为三个交易日以来最低。
光明乳业称，初步分析产品发生酸败的原因是，在配送前进行移库的过程中，因车辆温度没达到标准导致其中部分产品发生酸败。公司称会加强对产品移库过程的监督管理，避免类似事件的发生。
但光明未提及有关赔偿的进一步细节。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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