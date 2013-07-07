美6月非农就业增幅高于预期 美联储缩减购债计划或水到渠成

* 6月非农就业岗位增加19.5万个

* 失业率持稳在7.6%

* 平均时新增加0.1美元，每周平均工时持稳

* 报告显示经济存在潜在的强势

路透华盛顿7月5日 - 美国6月就业岗位增幅高于市场预期，同时之前两个月的就业岗位增幅被上修，这增强了美国联邦储备委员会(美联储/FED)最早于9月开始缩减其大规模刺激措施的预期。

劳工部周五公布，6月非农就业岗位增加19.5万个，失业率则持稳在7.6%，因为有更多人加入劳动力行列。

美国政府将4月和5月非农就业岗位上修，较初值多出7万个，该迹象显示美国经济稳固，尽管美国增税减支且海外经济疲软。

“该报告给美联储在年底前缩减购债计划的决定提供了证据支持，”Bank of West的首席经济分析师Scott Anderson说。

美国公债价格大跌，指标10年期公债收益率升至两年高位2.74%，因交易员预期美联储将减缓购债步伐。美联储购债计划旨在压低借款成本。

美债收益率周五上升，扶助提振美元指数升至近三年高位。

同时，股市上涨，因投资者对经济韧性的最新迹象表示欢迎。标准普尔500指数本周收高1.6%。

路透访问的分析师此前曾预估6月非农就业岗位增加16.5万个，失业率下降0.1个百分点至7.5%。

第二季度就业岗位平均每月增加了196,333个，与分析师认为美联储想看到的每月增加20万个相一致。今年上半年，就业岗位平均每月增加略高于20万个。

另外一个亮点是，平均时新增幅创下11月以来最大。

两周前，美联储主席贝南克说，如果经济如预期般进展，则将在今年稍晚开始缩减购债计划，并于2014年年中完全结果该计划。

该就业报告连同住房、汽车销售和制造业等其他相对乐观的数据，令美联储缩减计划可能性增大。“一个靠谱的猜测就是在9月份，我认为他们并不急于提前扣动扳机，”Stone & McCarthy Research Associates的分析师Ray Stone说。

非农报告公布后路透对大型债券交易员进行的访问发现，多数受访者都认为美联储会在9月开始缩减购债规模，其中包括高盛和摩根大通。

参看非农就业相关图表，请点选：(link.reuters.com/ram54t)和(link.reuters.com/kem54t)。

**就业市场在积聚动能**

最近来自贝南克关于即将开始削减购债规模的暗示，引发全球股市和债市遭抛售，这些市场曾将美联储视为一个金融资产的稳定需求来源。

之后股价已反转，但债市在继续下滑。10年期美国公债收益率自5月初以来上市了逾1个百分点。

随着债券收益率的上升，企业和消费者的借款成本均增加，这给经济复苏构成新的阻碍。

但分析师表示，美国经济复苏似乎拥有了足够的动能来抵抗利率的上升。

上月失业率保持不变，因为随着年轻的美国人加入就业市场，导致劳动力增加。美联储曾表示预期明年年中时失业率将降至7%左右，届时料将结束其购债计划。

这是劳动力连续第三个月增加，并提升就业参与率进一步远离3月创下的34年低点。

就业参与率的下滑曾是失业率自10%高位回落的主要原因。

就业市场健康状况的另一个指标--美国就业人口的比例亦上升至58.7%，为11月以来最高。

不过，包括那些希望拥有工作但放弃找工作，以及那些由于无法找到全职工作从而从事兼职工作的人在内的失业率，自5月的13.8%上升至了14.3%。

**政府部门就业仍然承压**

所有的就业增长都来自民间部门，6月民间部门就业岗位增加20.2万个，前月为增20.7万个。虽然这令人鼓舞，但一半多的岗位在于零售以及休闲和酒店服务业，而这些领域通常工资相对较低。

上月零售业就业岗位增加3.71万个，5月为增2.69万个。休闲和酒店行业就业岗位增加了7.5万个，5月为增6.9万个。

相比而言，制造业就业岗位减少了6,000个，连续第四个月下滑。建筑业就业岗位则温和增加了1.3万个。

“如果我们看到更为均衡的就业增长，那将是一件好事，”Stone说，“我们看到零售业就业进一步增加，休闲和住宿领域亦有不错增长，但这些行业的工资普遍不高。”

不过，6月平均时薪增长了0.4%或0.1美元，同比为增长2.2%，创2011年7月来最大增幅。

6月政府部门就业岗位减少了7,000个。构成拖累最大的因素来自政府教育部门。

6月每周平均工时则连续第三个月持稳在34.5小时。(完)

(编译 侯向明; 审校 艾茂林)

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