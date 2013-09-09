中国经济向好将暂缓美国可能缩减刺激举措带来的痛楚

* 中国经济料显示新的企稳迹象

* 随着美联储料缩减刺激举措，新兴市场问题料难持久解决

* 欧元区仍面临严重阻力

路透伦敦9月8日 - 中国经济增长放缓趋势出现暂时好转，但不大可能驱散笼罩新兴市场的阴霾，新兴市场已骤然成为全球经济的最大隐忧。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能在本月稍晚开始缩减宽松货币举措，一些大型新兴经济体仍将遭受资本外流的冲击，除非他们果断采取行动减少融资需求，改善国内经营环境。

过去一年中国经济增长明显减速，加剧了对新兴市场的不安情绪。中国对全球经济成长的贡献超过三分之一，是澳洲、日本、印尼和韩国等国的最大出口市场。

但西班牙银行BBVA驻香港首席新兴市场分析师Alicia Garcia-Herrero表示，印度、巴西、土耳其等国家货币最近大幅贬值，只能怪他们自己。

自满心理令他们错过时机，未能及时采取必要举措控制经常帐赤字。

“也有部分原因在中国，因为中国给他们提供了有利经济成长的环境，但他们自身还有问题，”她说。

高盛分析师也认同这种看法。他们在报告中指出，中国数据改善将帮助缓解市场压力，但或许只是暂时的。

**中国形势暂时看好**

中国8月采购经理人指数(PMI)显示，由于政府采取措施刺激投资并承诺推进改革，上月资本支出与工业产出增长势头增强。

“然而，我们仍然认为这种小幅反弹可能是暂时性的，”巴克莱驻香港分析师Jian Chang表示。她在一份报告中表示，潜在的财政脆弱性和产能过剩，将在2014年抑制经济增长。

最近一些分析师调高了对2013年中国GDP增幅的预测，中金公司首席经济学家彭文生亦是其中之一。但彭文生同时也表示怀疑，总体需求情况的改善能否持续。

他说，地方政府基本建设支出与房地产领域正在排挤其它领域的投资，而且考虑到美国和欧洲的复苏程度已经强于许多先前的预期，所以中国出口改善空间看来有限。

在周五公布市场高度关注的就业报告之后，本周美国没有特别重要的数据公布。

重点是8月零售销售和密西根大学9月消费者信心调查，它们对于美联储是否缩减购债行动不太可能起到决定性作用。

路透调查的多数一级交易商表示，尽管8月就业增长放缓，但仍然预计美联储在9月17-18日会议上开始缩减构债规模，首次缩减幅度可能是150亿美元。

**抱怨美联储**

上周在俄罗斯举行的20国集团(G20)峰会上，新兴市场经济体领导人抱怨说美联储在政策计划上一直沟通不良，令各经济体饱受波动之苦。

但是，摩根士丹利驻伦敦分析师Manoj Pradhan表示，市场动荡解释了各国为何需要采取促增长的结构改革，以限制受到影响的可能性。

“美联储缩减购债可能是引发市场进一步恶化的关键因素，但是部分责任也已经转移到了新兴市场的肩上，”他称。

在欧元区，7月工业生产增长可能放缓。这将提醒投资者，尽管该地区已经摆脱衰退，但离阳光明媚还很遥远。

AllianceBernstein驻伦敦分析师Darren Williams称，南欧地区的高负债国家面临着进一步的财政撙节，而欧元区银行业系统也还未复原。

“要达到高于趋势水平的增长，即开始带动失业率快速下降和预算赤字出现周期性好转，目前还难以预测，”Williams称。

不过他表示，近期发达经济体市场的PMI近五年以来首度表现出色，增大了经济即将从金融危机中持久复苏的可能性。

那对新兴经济体也将是个好信号。

“这不会解决所有新兴市场国家的全部问题，但是我认为，这会让一切容易得多，因为较大的新兴国家大多都仍与全球贸易周期密切联系，”Williams称。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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