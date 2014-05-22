光明食品称已达成协议收购以色列食品公司Tnuva56%股权

路透上海5月22日 - 中国光明食品集团周四宣布，当天凌晨，公司已与英国私募股权投资公司Apax Partner[APAX.UL]旗下基金就收购以色列最大食品公司Tnuva56%股权事宜，在以色列特拉维夫达成初步收购协议。

公司新闻发言人潘建军表示，Tnuva作为以色列最大的食品公司，品牌悠久、产品丰富、市场占有率高，光明与Tnuva的合作可以互换双方拥有的优势资源，在产品创新、技术研发、牧业科技合作等方面取得双赢的结果。

光明食品方面未透露具体交易金额。据以色列媒体稍早报导，该项交易中，Tnuva的估值预计为86亿谢克尔（折合约25亿美元）。

以色列Tnuva食品公司成立至今已有超过85年历史，最初以农业合作社形式创办.Tnuva的业务包括多种食品的生产、分销和销售，包括乳制品、冷冻蔬菜、禽蛋制品、肉制品、糕点等。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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