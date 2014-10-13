英国经济：温暖天气和超市价格战打击食品和服装销售

路透伦敦10月14日 - 9月英国繁华商业街消费录得多年来最大单月降幅，因超市继续打价格战，温暖天气亦使消费者没有兴趣购置新的冬装。

英国零售业联盟(BRC)表示，9月份总零售额较上年同期下降0.8%，为2012年4月以来最大单月同比降幅，与8月份劲增2.7%对比鲜明。

9月同店零售额下降2.1%，为2013年4月以来最大降幅，亦远低于路透调查中分析师预估的增长1.0%。

2012年4月和2013年4月的零售销售都受到复活节时间的不利影响，BRC称，如果剔除这两个月份，今年9月的零售销售降幅是自2008年12月金融危机顶峰以来最大。

不过BRC称，导致这种疲态的原因是，异常温暖的秋季天气打击了服装和鞋类产品的销售，而并非普遍经济滑坡所致，市场对家具等大件物品的需求依然旺盛。

但对于价格战正酣的超市，前景则不那么乐观。乐购(Tesco)和沃尔玛(Wal-Mart Stores) 这些超市巨头正勉力抵御德国折扣连锁店Aldi和Lidl的竞争。