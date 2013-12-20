标普确认英国主权评级为AAA 爱尔兰为BBB+

美元走势挣扎股市表现低迷 受特朗普保护主义立场影响
路透悉尼1月24日 - 美元周二在亚洲市场走势挣扎，因美国总统特朗普对保护主义的关注高于财政刺激，引发外界猜测特朗普政府可能愿意通过美元贬值来获得竞争优势。
路透悉尼12月20日 - 评级机构标准普尔周五确认英国长期主权评级为AAA/A-1+，称评级展望仍为负面。
标准普尔亦确认爱尔兰长期主权评级为BBB+/A-2，展望仍为正面。
标准普尔指出，英国政府持续因为“极大货币弹性”而受益，而英国经济也在民间消费及住房投资的支撑下复苏。
但标准普尔表示，评等展望仍为负向，反映英国经济成长可持续性所面临的风险。
爱尔兰方面，标准普尔预期，随着国内经济改善，爱尔兰政府将透过整并预算及出售资产，来降低债务负担。爱尔兰将得以脱离欧盟/IMF纾困方案，保有在资本市场融资的能力。
标普指出，未来18个月调升爱尔兰长期评等的机率为三分之一。
标普亦确认英国央行长短期发行体评等为AAA/A-1+。(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云)
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