英国经济：企业增加广告预算，因对经济乐观情绪升温

标题新闻：警察对英首相特雷莎梅唐宁街住所附近的街道进行部分限行，白厅大道有武装警察-目击者
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路透伦敦4月17日 - 周四公布的一份行业调查显示，第一季增加市场推广支出的英国企业数量增幅创14年来最高，暗示英国经济复苏正获得动能。
IPA Bellwether调查报告显示，第一季增加广告支出的企业净比重为20.4%，与第四季的11%相比，创2000年开始这项调查来最高增幅。
该数据增添了英国经济广泛复苏的迹象。英国预算责任办公室(OBR)称，到2018年中，英国经济将恢复到全部产能状态。
调查还显示，增加2013/2014财年预算的英国企业比重为17.2%，创七年来最高，一年前该比例为13.5%。
“由于对经济前景的看法日益乐观，企业增加市场推广和广告支出，”报告作者、Markit分析师Chris Williamson表示。
“鉴于市场推广支出提高通常还伴随着资本支出和就业创造增加，这预示今年经济增速可能超过3%，”他补充道。
IPA Bellwether的报告是通过走访300家英国企业得出的。(完)
(编译 杜明霞；审校 王冠中)
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路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。