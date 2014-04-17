英国经济：企业增加广告预算，因对经济乐观情绪升温

路透伦敦4月17日 - 周四公布的一份行业调查显示，第一季增加市场推广支出的英国企业数量增幅创14年来最高，暗示英国经济复苏正获得动能。

IPA Bellwether调查报告显示，第一季增加广告支出的企业净比重为20.4%，与第四季的11%相比，创2000年开始这项调查来最高增幅。

该数据增添了英国经济广泛复苏的迹象。英国预算责任办公室(OBR)称，到2018年中，英国经济将恢复到全部产能状态。

调查还显示，增加2013/2014财年预算的英国企业比重为17.2%，创七年来最高，一年前该比例为13.5%。

“由于对经济前景的看法日益乐观，企业增加市场推广和广告支出，”报告作者、Markit分析师Chris Williamson表示。

“鉴于市场推广支出提高通常还伴随着资本支出和就业创造增加，这预示今年经济增速可能超过3%，”他补充道。

IPA Bellwether的报告是通过走访300家英国企业得出的。(完)