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路透中文国际短讯 | 2015年 3月 16日 星期一 09:45 BJT

英国称加入AIIB符合英国国家利益

英国周五称，该国决定成为亚洲基础设施投资银行（AIIB）的创始成员符合自身国家利益。首相卡梅伦的发言人称，卡梅伦认为此事不会破坏英美关系，英国财政大臣奥斯本已事先与美方讨论过此事。该发言人称，AIIB对其他融资机构而言将发挥“互补作用”，有助于向亚太地区低收入国家提供进一步投资。路透
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