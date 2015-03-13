英国欲加入亚洲基础设施投资银行

英国表示将寻求成为亚洲基础设施投资银行(AIIB)的创始成员，英国是第一个寻求加入AIIB的主要西方国家。AIIB是中国支持的最新地区组织，已引发美国对治理标准的担忧。AIIB去年在北京成立，以刺激运输、能源、电信等领域的投资。分析师曾表示，这可能会挑战西方所主导的世界银行和亚洲开发银行。路透