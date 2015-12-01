英国本周将就空袭叙利亚进行投票 卡梅伦有信心通过

路透伦敦11月30日（记者 William James） - 英国首相卡梅伦称，议会周三将就空袭叙利亚进行投票，他有信心能获得通过，此前反对党工党允许其议员自由投票。

卡梅伦认为是时候加入空袭叙利亚境内“伊斯兰国”武装分子的西方国家阵营了，称英国不能将自己的安全转包给其他国家。此前“伊斯兰国”宣布对巴黎恐怖袭击案负责。

卡梅伦选择本周进行辩论和投票显然表明他确信已经说服了自己所在的执政党保守党内一些持怀疑态度的议员和工党的议员。

反对轰炸的工党领袖科尔宾（Jeremy Corbyn）早些时候对议员们称，他将允许“自由投票”，打破领袖们在重大决定上指导议员们如何投票的惯例。

“我认为议会对这个很有说服力的事情越来越支持，那就是回应我们盟友的呼吁，打击在叙利亚和伊拉克的伊斯兰国武装，”卡梅伦在电视声明中称。

他表示，将建议周三举行辩论和投票，拒绝了科尔宾提出的辩论两天的请求。（完）