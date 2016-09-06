英国航空电脑故障航班误点 抗议者“占领”伦敦城市机场跑道

路透伦敦9月6日 - 英国航空周二因电脑故障影响办理登机手续(check-in)，大批乘客面临航班误点，另外，伦敦城市机场则发生抗议人士强行闯入跑道，干扰飞航。

英国航空为航班延误向顾客致歉，并呼吁旅客在抵达机场之前先行在网上办理登机牌。

英国航空表示，目前在伦敦附近的希斯罗机场及盖特威机场办理乘客登机手续，但要比平常花费更多时间。有社群媒体报导称，美国旧金山、华盛顿特区及亚特兰大机场出现严重误点情况，但英国航空对此未予置评。

伦敦以东的伦敦城市机场亦发生班机延误。

一群抗议人士游泳渡过一处港区，“占领”伦敦城市机场跑道。“珍视黑人生命”运动团体表示，这起抗议行动是由组织成员发动。

“由于机场内的抗议民众影响，我们目前所有航班受到影响，”城市机场在推特发文表示。“警方目前在现场处理。”(完)