全球能源: 英国反对禁止北极地区油气开采,拟推动制定更严格的国际规范

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦1月15日 - 英国政府周二在一份报告中称,反对停止北极地区的油气钻探活动,驳回了议会一个委员会呼吁禁止在这个生态环境脆弱地区开采油气的要求.
专家估计,北极圈内的未探明天然气储量和未开采石油储量分别占到全球的30%和13%,但开采成本高昂而且颇具风险,若发生泄漏,将严重威胁当地生态环境.
包括挪威、美国和俄罗斯在内的北极理事会(Arctic Council)成员国正推动在北极地区的化石燃料安全开采,但均未回应环境保护主义者要求彻底禁止该地区开采活动的呼吁.
英国并非北极理事会成员,但为六个观察成员国之一,可向该理事会八个成员国提出建议.
英国议会一委员会去年9月曾敦促政府立即停止北极地区所有油气钻探活动.
英国外交部称,该国不会要求禁止该活动,而是推动制订更加严格的国际法,保护北极地区的海洋生物多样性,并支持改善防范漏油机制的努力.(完) (编译 程琳; 审校 李婷仪/高琦)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当