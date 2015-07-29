英国国防采购大臣呼吁美国采购更多英国武器

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿7月28日（记者Idrees Ali） - 英国国防采购大臣菲利普·邓恩（Philip Dunne）周二呼吁美国采购更多英国制造的武器，称英美目前的武器贸易往来更像是单行道。
邓恩的言辞是英国对美国在两国间武器贸易不平衡上发出的公开抱怨。
“（双方的武器）贸易似乎大部分是单向的，”邓恩访美时向记者表示。“简单来说，我方从你方购买的（武器）多过你方从我方购买的（武器）。”
邓恩称，他在与美国军火采购负责人肯德尔（Frank Kendall）会面时提出了这个问题。邓恩向后者表示，双方还可以做更多工作以调节两国密切相联的国防工业。
据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的报告，2010到2014年间，英国是第六大主要武器出口国，其中美国占到英国武器出口量的12%。
美国国防部2014年的一份报告显示，五角大楼批准了向英国出售逾45亿美元的美国军事装备和服务。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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