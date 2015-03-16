英国称加入AIIB符合英国国家利益

欧央行副总裁警告称银行“不受控制”的信贷创造能力恐造成泡沫
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
路透伦敦3月13日 - 英国周五称，该国决定成为亚洲基础设施投资银行（AIIB）的创始成员符合自身国家利益。
“有时候，我们会采取（与美国）不同的立场。”英国首相卡梅伦的发言人对记者称，“我们认为，这符合英国的国家利益。”他指的是英国决定加入中国主导的AIIB一事。
英国此前表示寻求成为AIIB创始成员，成为首个寻求加入AIIB的西方国家。美国对此反应淡漠。
卡梅伦发言人称，卡梅伦认为此事不会破坏英美关系，英国财政大臣奥斯本已事先与美方讨论过此事。
该发言人称，AIIB对其他融资机构而言将发挥“互补作用”，有助于向亚太地区低收入国家提供进一步投资。
该发言人否认英国决定加入AIIB是为了讨好中国，称英国将协助确保AIIB在治理方面坚持高标准。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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