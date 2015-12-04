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国际财经 | 2015年 12月 4日 星期五 09:33 BJT

英国称其是首个批准亚投行协议条款的G7国家

路透伦敦12月3日 - 英国称，该国是首个批准亚投行协议条款的七国集团（G7）国家。

“这圆满结束了英国与亚洲极佳经济关系的一年，亚洲是全球经济中增速最快的地区。”英国财政大臣奥斯本周四在声明中称。

奥斯本称，英国是首个批准亚投行协议条款的非亚洲国家和G7国家。

英国是今年早些时候首个宣布加入亚投行的西方国家。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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