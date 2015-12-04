英国称其是首个批准亚投行协议条款的G7国家

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透伦敦12月3日 - 英国称，该国是首个批准亚投行协议条款的七国集团（G7）国家。
“这圆满结束了英国与亚洲极佳经济关系的一年，亚洲是全球经济中增速最快的地区。”英国财政大臣奥斯本周四在声明中称。
奥斯本称，英国是首个批准亚投行协议条款的非亚洲国家和G7国家。
英国是今年早些时候首个宣布加入亚投行的西方国家。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。