阿桑奇称将继续留在厄瓜多尔使馆 以免落到美国手中

欧洲个股：渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦6月19日 - 维基解密创始人阿桑奇（Julian Assange）称，就算瑞典终止针对他的性侵指控，他也不会离开厄瓜多尔驻伦敦使馆，因为担心落到美国的手中。
阿桑奇接受路透和其它媒体采访时称，他仍希望能离开。但从他的言语中判断，短期内他很难找到新的安身之处。
他说：“我不会说我不会离开，但我的律师们建议我不要离开使馆，因为可能会被捕，并被引渡去美国。”
阿桑奇接受采访时字斟句酌，与记者谈论了许多话题。他赞扬近期披露了美国网络监控项目的斯诺登（Edward Snowden）是英雄，并抨击美国、英国和澳大利亚。
阿桑奇称，他最初认为可能要在厄瓜多尔使馆最久待两年，现在也觉得当时的时间表是合理的。
但当记者问及他是否担心可能要耗得更久时，他承认确实有这样的可能性。（完）
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以
路透台北3月28日 - 以下为自2001年以来台湾央行重贴现率的调整记 录： 日期 调整后重贴现率(%) 利率调整(基点) 2017年 3月23日 1.375 0 2016年 12月22日 1.375 0 9月29日 1.375 0 6月30日 1.375 -12.5 3月24日 1.500 -12.5 2015年 12月17日 1.625 -12.5 9月24日 1.750 -12.5 6月25日 1.875 0 3月26日 1.875 0 2014年 12月18日