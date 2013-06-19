阿桑奇称将继续留在厄瓜多尔使馆 以免落到美国手中

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦6月19日 - 维基解密创始人阿桑奇（Julian Assange）称，就算瑞典终止针对他的性侵指控，他也不会离开厄瓜多尔驻伦敦使馆，因为担心落到美国的手中。

阿桑奇接受路透和其它媒体采访时称，他仍希望能离开。但从他的言语中判断，短期内他很难找到新的安身之处。

他说：“我不会说我不会离开，但我的律师们建议我不要离开使馆，因为可能会被捕，并被引渡去美国。”

阿桑奇接受采访时字斟句酌，与记者谈论了许多话题。他赞扬近期披露了美国网络监控项目的斯诺登（Edward Snowden）是英雄，并抨击美国、英国和澳大利亚。

阿桑奇称，他最初认为可能要在厄瓜多尔使馆最久待两年，现在也觉得当时的时间表是合理的。