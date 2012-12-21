维基解密创始人阿桑奇暗示可谈判解决其处境僵局

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦12月20日 - 维基解密创始人阿桑奇周四称，关于结束他在厄瓜多尔驻伦敦使馆避难生活的谈判“敞开大门”。阿桑奇六个月前进入该使馆寻求庇护，以免因性犯罪指控被引渡到瑞典。
但是在他数月来的首次公开露面中，41岁的阿桑奇也表示，在他仍然面临来自美国当局的威胁期间，他将继续呆在当前的避难所。他还称，维基解密网站的工作将持续进行，未来将发布逾100万份新文件。
“六个月前，即185天前，我走进这座建筑，它成了我的家、我的办公室以及避难所，”阿桑奇在一个狭窄阳台上说道。
“多亏厄瓜多尔政府有原则的立场以及该国人民的支持，我在这个使馆内安全得到保障，能够在使馆安全对外讲话，”他对全球媒体和200名支持者说道。
这是阿桑奇自6月进入该使馆寻求避难以来第二次发表此类演讲。在用尽了所有可用的法律手段后，阿桑奇在厄瓜多尔使馆避难以免于被英国引渡至瑞典接受强奸和性侵犯指控。
阿桑奇称，他担心自己在被引渡至瑞典后，最终将被送至美国。后者对维基解密泄露大量美国外交与军事密电很恼火。
厄瓜多尔总统科雷亚（Rafael Correa）自称是“腐败”媒体和美国“帝国主义”的敌人，该国在今年8月为阿桑奇提供政治庇护。（完） 编译：张家伟 发稿：王凤昌
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