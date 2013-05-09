更正-《英国央行焦点》5月会议或将按兵不动，静候新总裁卡尼上任

(更正：因英文原文有误，内文第七段改为“2009年3月至2012年10月间”，非“2009年3月至2010年10月间”)

* 英国央行将在1100GMT宣布5月利率决定

* 分析师预计央行将维持量化宽松规模在3,750亿英镑不变，利率在0.5%不变

* 在新任总裁卡尼7月上任前，英国央行料将按兵不动

路透伦敦5月9日 - 英国央行周四稍晚不太可能祭出更多货币刺激举措，因人们冀望扩大一项旨在增加信贷的计划或许就足以支持经济。目前经济显露出逐步复苏迹象。

仅数周前，路透访问的许多分析师还预计，英国央行将在按兵不动六个月后于5月重启购债计划，因为经济面临五年内第三度衰退的风险。

但此后，官方数据显示英国2013年第一季经济增长0.3%强于预期，此外工业调查显示第二季开局良好。

另外，英国央行也扩大其融资换贷款计划(FLS)，以进一步激励银行业向小型企业放贷。部分决策者认为，与目标性没那么强的量化宽松举措，或是利用新创货币购买政府公债相比，此项措施更胜一筹。

上周公布的路透调查显示，受访的63名分析师中仅有三人预计，英国央行会在现任总裁金恩任期内的倒数第二次政策会议上重启资产购买计划。加拿大央行总裁卡尼即将接替金恩，出任英国央行新任总裁。

“他们要等卡尼上任，”前英国央行副总裁洛马克斯说。“我将做好一切准备。并不是说等三个月就会犯下严重的错误。”

英国央行在2009年3月至2010年10月间购买了3,750亿英镑(5,840亿美元)英国公债，同时维持利率在纪录低点0.5%不变。分析师预估中值显示，卡尼就任后，今年稍晚英国央行重启资产购买计划的机率为55%。

欧洲央行上周下调指标利率，并称可能会出台更多的刺激举措。

不过，虽然金恩和其他两位决策者近几个月支持购买更多资产，但货币政策委员会(MPC)的其余六名委员担心通胀下滑幅度可能不足以允许央行出台更多刺激措施。英国目前通胀率为2.8%。