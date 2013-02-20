更新版-英国央行总裁金恩等三人支持扩大量化宽松规模,六人反对--会议记录

日本央行：审议委员佐藤健裕称，货币宽松的同时须实施就业市场改革
路透东京3月29日 - 日本央行审议委员佐藤健裕称，为了提高日本偏低的长期通胀预期，必须在放松货币政策的同时，实施劳动力市场改革和其他能提振日本增长潜力的措施。
(新增细节)
* 金恩,费希尔和迈尔斯投票赞成扩大QE规模至4,000亿英镑
* MPC允许CPI增幅在更长时间内保持在2%以上
* MPC认为应促进非银行机构信贷
* 分析师认为今年QE扩大的可能性在51%
路透伦敦2月20日 - 英国央行总裁金恩与另两位官员在本月稍早会议中支持重启公债购买行动,表明该央行料比预期更加接近采取进一步行动以提振经济成长.
周三发布的英国央行会议记录亦显示,该行正在考虑如何促进非银行机构信贷.
英国央行确认并不急于让通胀率回到2%的目标水平之后,英镑跌至八个月低位.
"(政策)委员会一致认为,清楚传达愿花比通常更久的时间来将通胀率拉回目标水准的意愿,是重要的."会议记录中称..
路透东京3月29日 - 日本央行审议委员佐藤健裕称，为了提高日本偏低的长期通胀预期，必须在放松货币政策的同时，实施劳动力市场改革和其他能提振日本增长潜力的措施。
路透首尔3月29日 - 韩元兑美元 周三盘初持稳，因当地出口商月底美元卖盘，抵消了美元受有关今年美国进行更多升息的预期提振的涨势。 0159 GMT，韩元兑美元 报1,114.0，基本持平于周二收盘时的1,113.0。 美元周三自四个半月低位回升，3月美国消费者信心升至逾16年高位。 NH Futures外汇分析师Park Sung-woo表示，“虽然美国经济数据显示美国经济稳健，但多数市场参与者 似乎认为美元随时会转跌。” 韩国股市也波澜不惊，综合股价指数 持稳在2,164.13点。 接近中午时，外资买超173亿韩元(1,554万美元)韩股，有望连续第三日买超。 运输设备类股指数 跌1.2%，现代汽车 跌逾1%，现代摩比斯 跌近3%。 SK海力士 上涨2.5%，因寄望其季度获利创新高。 下跌和上档个股分别为464家和319家。
0215GMT * 美元/日圆在亚洲市场买气好转，但上档仍受限，目前为止处于111.03-31区间 * 在隔夜市场从低点110.18反弹后，上涨难度加大 * 美债收益率走高令美元人气改善 * 从111.00开始一路往下有不少买单，110.50处更多，从110.30开始有大量买单 * 据称有日本政府资金和人寿保险商介入，特别是从110.50开始(完) (编译 徐文焰；审校 王颖)