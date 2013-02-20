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债券 | 2013年 2月 21日 星期四 07:31 BJT

更新版-英国央行总裁金恩等三人支持扩大量化宽松规模,六人反对--会议记录

(新增细节)

* 金恩,费希尔和迈尔斯投票赞成扩大QE规模至4,000亿英镑

* MPC允许CPI增幅在更长时间内保持在2%以上

* MPC认为应促进非银行机构信贷

* 分析师认为今年QE扩大的可能性在51%

路透伦敦2月20日 - 英国央行总裁金恩与另两位官员在本月稍早会议中支持重启公债购买行动,表明该央行料比预期更加接近采取进一步行动以提振经济成长.

周三发布的英国央行会议记录亦显示,该行正在考虑如何促进非银行机构信贷.

英国央行确认并不急于让通胀率回到2%的目标水平之后,英镑跌至八个月低位.

"(政策)委员会一致认为,清楚传达愿花比通常更久的时间来将通胀率拉回目标水准的意愿,是重要的."会议记录中称..

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