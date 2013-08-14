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货币新闻 | 2013年 8月 14日 星期三 16:55 BJT

英国央行：委员对前瞻性指导和资产购买前景的看法存在分歧--会议记录

前瞻性指引的目标之一是，压低英国经济中的短期市场借款成本。

但围绕这点MPC也有分歧。多数委员表示，英国自5月以来的短期市场利率升势与经济前景并不相符，但有些委员认为很可能是相符的。

英国央行MPC委员预计不会对新总裁卡尼唯命是从，卡尼此前为加拿大央行总裁。(完) (编译 隋芬; 审校 石冠兰)
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