英国金融：BBA敦促政府成立新机构，帮助跨国银行在伦敦蓬勃发展

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦11月13日 - 英国银行业者协会(BBA)周五称，英国政府应新设一个由财长领导的机构，来确保银行业监管不会过度、并帮助协调政策，从使跨国银行能在伦敦蓬勃发展。
英国银行业者协会表示，新机构的职责应包括确保针对跨国银行的政策传导，以及政府部门和监管部门间监管措施的协调。
协会还称，新机构应由英国财政大臣奥斯本负责领导。
这是英国前金融监管高官、现任咨询公司Oliver Wyman副董事长的Hector Sants提出的23条建议之一。这些建议是Sants为BBA所写的一份行业竞争力报告的一部分。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”