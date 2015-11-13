英国金融：BBA敦促政府成立新机构，帮助跨国银行在伦敦蓬勃发展

路透伦敦11月13日 - 英国银行业者协会(BBA)周五称，英国政府应新设一个由财长领导的机构，来确保银行业监管不会过度、并帮助协调政策，从使跨国银行能在伦敦蓬勃发展。

英国银行业者协会表示，新机构的职责应包括确保针对跨国银行的政策传导，以及政府部门和监管部门间监管措施的协调。

协会还称，新机构应由英国财政大臣奥斯本负责领导。

这是英国前金融监管高官、现任咨询公司Oliver Wyman副董事长的Hector Sants提出的23条建议之一。这些建议是Sants为BBA所写的一份行业竞争力报告的一部分。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)