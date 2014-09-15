英国银行业欲与FCA协同和解外汇操纵案 以减少声誉受损--消息

路透伦敦9月12日 - 银行业和法律界消息人士向路透表示，受英国当局对全球外汇市场操纵案影响的各家银行正努力争取协同和解，这种和解方式有助于减少它们的潜在声誉损失。

消息人士称，自丑闻曝光一年来，监管当局尚未出示犯罪活动或操纵指标汇率的证据，并称可能在年底前与英国最高金融监管当局达成协议。

消息人士还表示，银行正寻求与英国金融市场行为监管局(FCA)达成和解。和解基础为银行承认内部合规管理松懈、监管失职和个别员工违反市场守则，但并未蓄意操纵每日交易规模5万亿(兆)美元的外汇市场。

一位参与谈判的消息人士承认，鉴于调查已经持续太久，各方都希望结束调查的主体部分，并且计划进行协同和解。

另两位了解调查的银行业人士称，今年可能达成和解，其中一位表示可能以协同方式达成。

若干消息人士称，如果达成这种和解协议，FCA可能对各家银行单独课以罚款，承认各类行为不当和过失程度存在区别，但是FCA会在同一时间宣布和解。

在FCA要求下，已配合的银行包括巴克莱(Barclays)(BARC.L)、瑞银集团(UBS)UBSN.VX、德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)、摩根大通(JPM.N)、花旗集团(Citigroup)(C.N)与苏格兰皇家银行(RBS.L)，不过他们与FCA皆拒绝对这篇文章发表评论。

**“快速行动”**

“监管机关快速行动...所以设法在年底前达成决议并不令我意外，”第二个消息人士表示，“但这是他们的调查，我们(银行)怎么想并不重要。”

目前还不确定银行准备以何种方式，或透过何种管道，达成协同立场，FCA对此提案的接受程度会如何也不得而知。

消息人士表示，银行与FCA达成协同和解，并不会化解全球性调查可能之后引发各国当局的惩处，最可能的是反垄断。

消息人士表示，基于FCA与美国监管机关在外汇操纵案上密切合作，银行业者希望可以与英美当局同时达成和解。

一名华府知情消息人士认为希望相当渺茫。这名消息人士称，要完结一项银行调查案已经相当困难，要让好几个监管机构接受相同和解条件，可能是难上加难。(完)

(编译 朱晓军/陈宗琦；审校 张明钧/蔡美珍)

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