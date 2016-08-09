英国监管机构称客户为银行服务支付的费用过多

英国硬退欧担忧打压英镑 投资者期待特朗普政策明朗化
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透伦敦8月9日 - 英国竞争和市场管理局(Competition and Markets Authority/CMA)发布了有关提高商业银行竞争的最终建议；该局在5月发布了一版有关解决客户群普遍不满情绪的方案，新版措施与之前的并无重大差别。
CMA称，古老和大型的银行不需要过多进行客户业务竞争，而小型和较新的银行则很难实现增长。
“这意味着许多人支付的费用比本该支出的要多，而且并没有从新服务中获益，”CMA周二在最终报告中称。
CMA称银行将需在2018年早些时候实施“开放银行(Open Banking)”服务，该计划将“加速技术变革”。
CMA还称银行将须对不固定收费设置月度限额，并告知客户--5月发布草案时，这一措施为客户群诟病称过于软弱。(完)
(编译 王琛；审校 杜明霞)
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路透香港1月16日 - 欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林周一称，英国决定退出欧盟对于英国自身的影响要大于对欧洲其它国家，目前全球政治和经济不确定性正在升温。
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