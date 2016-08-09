英国监管机构称客户为银行服务支付的费用过多

路透伦敦8月9日 - 英国竞争和市场管理局(Competition and Markets Authority/CMA)发布了有关提高商业银行竞争的最终建议；该局在5月发布了一版有关解决客户群普遍不满情绪的方案，新版措施与之前的并无重大差别。

CMA称，古老和大型的银行不需要过多进行客户业务竞争，而小型和较新的银行则很难实现增长。

“这意味着许多人支付的费用比本该支出的要多，而且并没有从新服务中获益，”CMA周二在最终报告中称。

CMA称银行将需在2018年早些时候实施“开放银行(Open Banking)”服务，该计划将“加速技术变革”。

CMA还称银行将须对不固定收费设置月度限额，并告知客户--5月发布草案时，这一措施为客户群诟病称过于软弱。(完)