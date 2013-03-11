英国议会一委员会呼吁一旦有银行违反新法 政府有权分拆所有银行

路透伦敦3月11日 - 英国议会银行业标准委员会表示，如果有一家银行业者滥用旨在保护纳税人的新规定，英国就应该强迫所有的银行把日常的零售业务从风险较高的投资业务中分拆出去。

该委员会周一并表示，英国的金融监管单位应被赋予能够决定银行资本杠杆操作程度的职责。该委员会被要求寻求银行改革之道。

英国议会将在周一讨论政府的银行改革法案。但身为该委员会主席的保守派议员Andrew Tyrie表示，目前改革该产业的提案还未达要求。

“还需加倍努力来改善该法案，”他在讨论前公布的一份报告中表示。

英国财政大臣欧思邦在1月时表示，他将接受该委员会的建议，即对于任何试图规避新法的银行，政府应该要有权力予以分拆。

该委员会希望该法案能够再进一步，要求哪怕只有一家金融机构违返规定，政府就有权分拆所有银行。

**投资者面临不确定性**

英国所有主要银行，包括巴克莱、汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)和苏格兰皇家银行在内，都会受到该法规的影响。

但银行业已警告称，这一法规提议的严格程度--比法国和德国的规定都要严格--可能令英国的银行在与德意志银行(DBKGn.DE)和法国巴黎银行(BNPP.PA)等欧洲大陆对手竞争时，处于不利地位。

“这会给投资者带来不确定性，让银行更难筹集资本，最终意味着银行能向企业放贷的资金减少，”英国银行业者协会上个月指出。

不过该协会的诉求对该委员会似乎影响甚微，Tyrie称，需将“在整个行业范围内进行分拆的第二项保留权”包括在内。不过他说只有经过独立审查并且获得财政部的批准后，金融监管机构才能采取这一行动。

“如果防范措施被认为无效，则将通过制定在整个行业范围内实行拆分的特殊规定来强化此法案。比较恰当的作法是由政府和议会，而非监管机构作出最终决定，”该委员会在报告中表示。

该委员会并建议，引入一个定期审查机制，以研判银行是否遵守规则。

其中一个控制风险的提议是限制杠杆比率。该委员会提议将此比率设为银行资本金的25倍，而政府希望是33倍。但该委员会报告称，“不大可能(为33倍的杠杆比率)提供足够强劲的支持”。

该委员会还呼吁政府将通过银行业改革法案的时间，推迟到委员会5月公布最终报告之后。(完)

(编译 戴素萍/杜明霞；审校 许娜/徐文焰)

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